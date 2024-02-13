Путин испугался участвовать в дебатах перед «выборами» и придумал странную отговорку 13.02.2024, 15:47

Озвучить ее поручили Пескову.

Пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков пояснил, почему Путин в очередной раз отказался от участия в президентских дебатах.

Об официальном отказе диктатора уведомил Центризбирком РФ 13 февраля. РосСМИ подчеркивают, что Путин баллотируется в президенты пятый раз и за время политической карьеры ни разу не принимал участия в предвыборных дебатах.

Мотивы политика пришлось комментировать его пресс-секретарю Дмитрию Пескову. Последний заявил РИА «Новости», что глава Кремля и так, слишком часто участвует в жизни россиян. Также он сослался на то, что Путин отличается от других кандидатов на выборах напряженным графиком.

«Россияне имеют возможность видеть заявления Путина по всем аспектам жизни россиян фактически на ежедневной основе. Путин является действующим главой государства, который живет в условиях очень напряженного президентского графика. Это кардинально отличает его от других кандидатов», - сказал Песков.

Отметим, что президентские выборы в России должны состояться 15-17 марта этого года.