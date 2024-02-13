закрыть
13 февраля 2024, вторник, 17:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В США россиянка признала себя виновной в отправке компонентов для военной техники в РФ

7
  • 13.02.2024, 16:51
  • 3,474
В США россиянка признала себя виновной в отправке компонентов для военной техники в РФ

Ей грозит максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.

Россиянка канадского происхождения Кристина Пузырева в суде США признала себя виновной в отправке компонентов для военной техники в Россию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство юстиции США.

«Пузырева признала себя виновной в сговоре по отмыванию денег за свою роль в схеме по отправке компонентов, используемых в беспилотных летательных аппаратах (БПЛА), системах управляемого ракетного оружия и другом оружии, субъектам, находящимся под санкциями в России», - говорится в заявлении Министерства юстиции.

Отмечается, что это дело является одним из многих, координируемых через оперативную группу KleptoCapture Министерства юстиции США, которая была создана для обеспечения соблюдения санкций, экспортных ограничений и других мер в ответ на вторжение России в Украину, которое началось в феврале 2022 года.

По данным прокуратуры, Кристина Пузырева, которой было предъявлено обвинение, отмывала деньги от имени нескольких подставных компаний в Бруклине для отправки электроники американского происхождения в Россию.

Отмечается, что в случае вынесения приговора Пузыревой грозит максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Безлошадный всадник ищет скакуна
Безлошадный всадник ищет скакуна Владимир Халип
Ответ на маразм Путина
Ответ на маразм Путина Вадим Денисенко
Крестный отец
Крестный отец Ирина Халип
Война в Украине может закончиться внезапно
Война в Украине может закончиться внезапно Виктор Андрусив