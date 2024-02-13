Bloomberg: Эстония настаивает на аресте активов Центробанка РФ в этом году 1 13.02.2024, 17:59

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Чтобы не было «слишком поздно».

В Эстонии призвали Евросоюз арестовать активы российского Центрального банка уже в этом году, чтобы не было «слишком поздно», пишет Bloomberg.

Об этом в интервью изданию сказал генеральный секретарь Министерства иностранных дел Эстонии Джонатан Всевьев.

«Важно, чтобы активы были конфискованы до конца года или, желательно, до выборов в США. Если мы будем ждать слишком долго, может быть слишком поздно», - цитирует СМИ.

Отмечается, что лидеры ЕС забили тревогу после комментариев Дональда Трампа. Его тезисы возродили опасения по поводу приверженности американцев к НАТО. Вмешательство Трампа в вопросы иммиграционной политики в Конгрессе также поставило под угрозу помощь США Украине в размере 60 млрд долларов, которая крайне необходима для отпора военной кампании России.

Поскольку вторжение России приближается к двухлетнему рубежу, ЕС и G7 заморозили активы российского Центрального банка на сумму более 250 миллиардов евро. Сейчас там обсуждают, как эти деньги можно использовать для содействия в восстановлении Украины. Подавляющее большинство активов находится в Европе в расчетной палате Euroclear в Бельгии, где они получили около 4,4 млрд евро прибыли в 2023 году.

Как пишет Bloomberg, ЕС работает над планами применить налог на неожиданную прибыль к этим доходам, причем некоторые страны-члены и официальные лица надеются достичь окончательного соглашения к 24 февраля, второй годовщине российского вторжения. Неясно, удалось ли реализовать этот крайний срок, поскольку несколько государств-членов тормозили процесс, ссылаясь на юридические сложности, говорится в публикации.

«Тем временем G7 пообещала заставить Россию заплатить за восстановление Украины и держать активы под санкциями замороженными, пока она этого не сделает. Несколько стран, включая Францию и Германию, до сих пор сопротивлялись варианту прямой конфискации замороженных активов из-за юридических проблем и последствий, которые это может иметь для стабильности евро. На техническом уровне G7 изучает юридическую целесообразность использования активов как залога для привлечения средств для Украины», - говорится в материале.

При этом Эстония уже работает над внутренним законодательством, которое, если оно будет принято, позволит ей в конечном итоге конфисковать любые российские активы, замороженные в балтийской стране.

По словам генсека МИД Эстонии Всевьева, война в Украине достигла «плато на передовой и в политике», что заставляет президента РФ Путина верить, что время на его стороне.

«Россия, вероятно, использует свое преимущество в запасах боеприпасов и может оккупировать большую территорию Украины, если важная помощь не будет доставлена в Киев», - цитирует издание отчет Службы внешней разведки Эстонии.