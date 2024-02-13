Курс биткоина упал ниже $50 тысяч 1 13.02.2024, 19:04

Криптовалюта подешевела после публикации данных по инфляции в США.

Курс биткоина просел ниже отметки в $50 тыс. после публикации данных по инфляции в США за январь. Цена первой криптовалюты днем 13 февраля опустилась ниже $50 тыс. на ведущих криптовалютных биржах. На 18:15 мск биткоин торгуется на уровне $48,5 тыс., по данным CoinGecko.

Курс биткоина обновил максимум 2024 года, достигнутый ровно месяц назад. Вечером 12 февраля цена первой криптовалюты ненадолго превысила отметку $50 тыс.

Инфляция в США выросла до 0,3% в январе с 0,2% в декабре, что подкрепляет аргументы в пользу того, что Федеральная резервная система США может отложить снижение процентной ставки. Опубликованные днем 13 февраля данные не совпали с прогнозами аналитиков, которые ожидали, что индекс потребительских цен в США (consumer price index — CPI) в январе еще больше снизится и составит 2,9% по сравнению с 3,4% в декабре

Показатели инфляции влияют на денежно-кредитную политику Федеральной резервной системы США. Согласно инструменту Fed Watch Tool от CME Group, который отслеживает прогнозы изменения ставки регулятором, до публикации данных об инфляции во вторник 13 февраля вероятность снижения ставки ФРС в марте составляла 15,5%. Месяц назад этот показатель был более 75%, что говорит о значительном изменении настроений на рынке.