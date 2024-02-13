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Таможня Польши задержала контрабанду белорусских сигарет

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  • 13.02.2024, 22:40
Таможня Польши задержала контрабанду белорусских сигарет

На €2,3 млн.

Таможня Польши задержала контрабанду белорусских сигарет на 2,3 миллиона евро, сообщает Charter97.org со ссылкой на налоговую администрацию Подляшского воеводства.

Сообщается, что сотрудники таможенной и налоговых служб остановили большегруз, который ехал из Литвы, для проведения досмотра около города Сувалки. За рулем фуры находился 41-летний гражданин Беларуси. Сказано, что он предъявил транспортные документы. В них было указано, что в прицепе грузовика находились элементы деревянных домов.

Однако во время досмотра выяснилось, что вместо указанного груза в фуре перевозились специально подготовленные конструкции, которые были заполнены сигаретами.

«В грузовике находилось почти 400 тысяч пачек различных белорусских марок», - подчеркивается в сообщении.

Говорится, что в отношении водителя прокуратура начала расследование. Он арестован на три месяца. За подобное ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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