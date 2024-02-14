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В Совбезе РФ заявили о риске «случайной» ядерной войны

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  • 14.02.2024, 9:25
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В Совбезе РФ заявили о риске «случайной» ядерной войны

Названы странные причины.

Риск «случайной» ядерной войны резко вырос на фоне проблем со здоровьем у президента США Джо Байдена и главы Пентагона Ллойда Остина, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов.

«В непростой и нервозной внутриполитической обстановке в США, сложившейся в последнее время, существенно возросла цена управленческой ошибки, осознанно или непроизвольно допущенной руководителями страны. А там и до глобальной катастрофы недалеко», — сказал Попов в интервью «Известиям».

Он обратил внимание на опубликованный ранее доклад спецпрокурора Роберта Хура, в котором Байден характеризуется как «пожилой человек с проблемами памяти». «И этот человек — единственное лицо [в США], которое может отдать приказ о применении ядерного оружия», — подчеркнул замсекретаря Совбеза РФ.

При этом президент США должен согласовывать ядерный удар с главой Пентагона, который был госпитализирован в декабре 2023 года и не сообщил об этом Госдепу и Белому дому. «Министра обороны на месте нет, и никто не знает, где он находится, кто его замещает», — сказал Попов, добавив, что «ядерный щит США дал трещину».

«Разговор идет не о банановой республике, а о государстве, обладающем ядерным оружием и постоянно претендующим на роль мирового гегемона», — подчеркнул Попов.

Президенту США Джо Байдену 81 год. Спецпрокурор Хур 8 февраля представил отчет по секретным документам, найденным в гараже и дома у Байдена, а также в связанном с президентом аналитическом центре. В документе говорилось, что действия президента «представляли серьезную угрозу национальной безопасности», а сам Байден был назван «пожилым человеком с добрыми намерениями и плохой памятью».

Президент на брифинге по итогам расследования отверг сделанные спецпрокурором выводы. «Я пожилой человек с добрыми намерениями, и я знаю, что я, черт возьми, делаю. Я президент, и я поставил эту страну на ноги», — сказал Байден.

В свою очередь 70-летнего министра обороны США Ллойда Остина госпитализировали с онкологическим заболеванием в конце декабря. Он перенес «минимально инвазивную хирургическую процедуру». Рак у главы Пентагона выявили на начальной стадии, поэтому врачи оценили перспективы как «превосходные». При этом в феврале Остин снова попал в реанимацию из-за проблем с мочевым пузырем. Он вынужден был передать обязанности своему заместителю Кэтлин Хикс.

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