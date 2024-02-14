«Пробоина была огромная, никто из экипажа не спасся» 14.02.2024, 10:26

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Новые детали потопления российского БДК «Цезарь Куников» в Крыму.

В Черном море у берегов временно оккупированного Крыма (затонул российский большой десантный корабль «Цезарь Куников» https://charter97.org/ru/news/2024/2/14/583511/), заявили источники в ГУР Минобороны Украины. По предварительным данным, экипажу вражеского судна спастись не удалось.

Такими данными собеседник OBOZ.UA в Главном управлении разведки Министерства обороны поделился утром в среду, 14 февраля. Удар настигл российский БДК в районе Алупки.

Сначала корабль накренился на бок, после чего пошел на дно.

«Судя по всему, никто не спасся, потому что пробоина была большая и все произошло все очень быстро», – заявил источник в украинской разведке.

Play VideНапомним, что взрывы утром 14 февраля слышали в Ялте, Алупке и Мисхоре. В сети сообщили об атаке на российский военный корабль. Потом над морем увидели вертолеты захватчиков. На помощь «утопающему» подошло еще одно судно.

Позже в ГУР Минобороны Украины сообщили, что с помощью дронов был подбит большой десантный корабль «Цезарь Куников» проекта 775. Он был построен в 1984-м, а спустя два года спущен на воду.