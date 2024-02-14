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В Беларуси задержали блогера, который создал образ «Деда Шоушенко»

  • 14.02.2024, 10:34
  • 3,902
В Беларуси задержали блогера, который создал образ «Деда Шоушенко»

Его канал захвачен.

Силовики задержали витебского блогера Виталия Устиновича. Его канал захватили, разместили на нем «покаянный» ролик, а логотип поменяли на официальный герб Беларуси, пишет телеграм-канал «Витебск, я гуляю».

О задержании блогера стало известно 13 февраля. Поводом для этого стали старые видео, на которых силовики заметили бело-красно-белый флаг. Виталию Устиновичу вменили «пикетирование в интернете».

Суд над ним состоялся 13 февраля, а уже на следующий день приближенный к ГУБОПиК телеграм-канал сообщил, что блогер «имел неосторожность нелицеприятно высказываться в адрес должностных лиц Республики Беларусь». Кроме того на странице Устиновича в YouTube появилось «покаянное» видео, а логотип поменялся на лукашенковский герб.

— В свое время я оставил комментарии запрещенным телеграм-каналам. Я снимал ролики (…), оставлял сообщения, — заставили сказать на камеру Устиновича.

На канал Виталия Устиновича в YouTube подписано 47,7 тысячи пользователей. Он известен, как создатель образа «Деда Шоушенко». Виталия задерживали в 2022 году, тогда у него изъяли технику. Позднее Виталий продолжил свою блогерскую деятельность, акцентировав внимание на теме заброшенных деревень Витебщины, а также рыболовной и дегустационной тематике.

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