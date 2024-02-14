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Подлодка, два вертолета и корабль бросились на помощь подбитому БДК «Цезарь Куников» — но не успели

  • 14.02.2024, 10:52
  • 4,004
Подлодка, два вертолета и корабль бросились на помощь подбитому БДК «Цезарь Куников» — но не успели

Российский корабль пошел ко дну напротив поселка Кацивели.

Сегодня, 14 февраля, рано утром, около 6:00, жители Симеиза и Алупки проснулись от пулеметной очереди, а затем и серии взрывов.

Как оказалось, вражеский БДК «Цезарь Куников» был атакован прямо в Черном море в районе Мисхора.

Позже стало известно, что корабль россиян пошел ко дну напротив поселка Кацивели.

На кадрах, опубликованных в Сети, можно увидеть детонацию боекопмплекта на палубе БДК «Цезарь Куников».

Также к нему подошел еще один корабль и подлодка, чтобы спасти возможно выживших.

Жители Крыма сообщают, что над местом ЧП летают два вертолета «Ми-8», которые пытаются найти выживших.

«Судя по всему, никто не спасся, потому что пробоина была большая и все произошло все очень быстро», – заявили позже в украинской разведке.

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