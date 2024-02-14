Эксперт об уничтожении БДК «Цезарь Куников»: Россиянам лучше валить в Каспийское море 4 14.02.2024, 13:47

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Александр Коваленко

Это единственное место, где их корабли могут чувствовать себя безопасно.

Утром 14 февраля дроны Главного управления разведки Украины подбили российский большой десантный корабль «Цезарь Куников» в Черном море.

Украинский военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко в интервью сайту Charter97.org рассказал, что известно об этом судне и какое будущее ждет российский флот в акватории Черного моря:

— В первую очередь стоит отметить, что русские его не могут строить. Это большой десантный корабль проекта 775, который еще во времена Советского Союза строился не на территории России, а в польском Гданьске. Российская Федерация на сегодняшний день не может строить корабли такого типа, хотя она очень нуждается именно в таких судах с полным водоизмещением в 4 тысячи тонн.

С одной стороны — Россия в них очень нуждается, с другой — эти корабли являются проблемными. В случае необходимости проведения ремонтных работ нужно обращаться к Польше, своими силами россияне не могут проводить глубокие ремонтные работы. Поэтому даже повреждение такого корабля, а не потопление, является для россиян серьезной проблемой.

Эти корабли в самом начале полномасштабного вторжения в Украину планировались как основная единица по высадке десанта, поскольку такой корабль может нести на своем борту до 12 единиц бронированной техники и минимум 340 десантников. Почему минимум? Их ведь можно не только в трюмах размещать, в непосредственных десантных отсеках, но и в другом свободном пространстве БДК. То есть десантная компонента может быть гораздо больше.

Но после того, как вся десантная морская операция против Украины провалилась в 2022-м году, их преимущественно использовали для перевозки личного состава и грузов на временно оккупированные территории. В 2022-м году в районе Бердянска был затоплен большой десантный корабль «Саратов», а два корабля проекта 775, среди которых был «Цезарь Куников», получили повреждения, но достаточно легкие, тогда он смог продолжить службу.

— Что из себя сегодня представляет ЧМ РФ после потопления этого БДК?

— С учетом того количества кораблей и тех рангов, которые есть в Черном море у России, это не флот, это флотилия. Эта ситуация о многом говорит. Страна, не имеющая своего флота и флотилии, выигрывает морской бой у страны, у которой был один из сильнейших в Черном море флотов.

Сейчас этого флота уже нет, причем его целиком вывели из Севастополя, с временно оккупированного полуострова Крым, вывели именно в Новороссийск. Россия в 2014-м году начинала эту агрессию против Украины с оккупации полуострова, чтобы контролировать Черное море через Крым, через Севастополь, а сейчас оставляет эти позиции и бежит в Новороссийск. Казалось бы, а для чего вы все это начинали? Чтобы потом разбить голову об стену? Ну, окей.

— Может ли сегодня РФ что-то противопоставить атакам Украины на свои корабли?

— В том то и дело, что нет. Мы видим, что на сегодняшний день российские методы противодействия безэкипажным надводным катерам, которые использует Украина, они, скажем так, недостаточно эффективны. Они не гарантируют безопасность тому или иному надводному средству российской флотилии, поскольку не выработана система, функционал противодействия этим угрозам. Во-вторых, у России не хватает ресурсов, даже корабельных установок, которые могли бы противодействовать таким ударам.

— Что можно сказать о будущем российских войск в акватории Черного моря?

— Скажу очень простую вещь: им надо валить в Каспийское море. Новороссийск для них не спасение, поскольку украинские безэкипажные катера за последние два года значительно эволюционировали по своим характеристикам. Они сейчас имеют большую скорость, дальность плавания, более мощную боевую часть и более устойчивую связь.

Эволюция будет продолжаться, все характеристики постоянно улучшаются. Россия попыталась в Новороссийск вывести свои основные военные корабли? Хорошо, попыталась, но их достанут и там. Поэтому я не удивлюсь, если к концу 2024-го года Россия вынуждена будет выводить свою флотилию уже в Каспийское море. Это единственное место, где они могут чувствовать себя безопасно.

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