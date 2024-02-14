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Как тонул «Цезарь Куников»: стало известно о неадекватном поведении моряков

  • 14.02.2024, 14:35
  • 1,986
Как тонул «Цезарь Куников»: стало известно о неадекватном поведении моряков

Российский БДК атаковали стаей дронов.

Для атаки на большой десантный корабль (БДК) России «Цезарь Куников» использовались морские дроны Magura V5, которым противостояли матросы с автоматами.

Об этом сообщает Defense Express.

Дроны атаковали корабль стаей с разных ракурсов и последовательно поражали ключевые точки БДК.

Как пишет издание, если анализировать выложенную хорологию на видео, первый дрон приближался к кораблю со стороны берега с целью поражения носовой части, где находится носовая аппарель. Последняя сама по себе является уязвимым местом БДК. Несмотря на наличие на борту корабля двух 57-мм спаренных автоматических пушек АК-725 - на видео их работы не замечено.

Во время атаки на корабле бегали и суетились российские моряки. Некоторые из них пытались поразить дроны из автоматов.

Вероятно, первый дрон попал в носовую часть корабля, что означает пробоину в главном трюме.

Другой дрон приближается к цели уже со стороны моря. В то же время ему снова противостоит единственное средство защиты БДК России от подобной атаки - моряк с автоматом.

Удар с другого борта корабля пришелся на отсек с находящейся в последней трети корпуса силовой установкой. Ее хорошо видно благодаря тепловизору.

В этот район корпуса следует еще один дрон, который еще увеличивает поражение.

Очередной дрон фиксирует «Цезаря Куникова» со значительным креном на борту. Фактически корабль уже лежит на боку.

Как напоминает издание, таким образом в России уже «минус» четвертый БДК в Черном море, после уничтожения:

«Саратова»;

«Минска»;

«Новочеркасска».

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