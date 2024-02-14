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Перехват ГУР: От «Цезаря Куникова» осталось лишь маслянистое пятно

  • 14.02.2024, 15:03
Перехват ГУР: От «Цезаря Куникова» осталось лишь маслянистое пятно

Украинская разведка опубликовала переговоры российских оккупантов.

Российские оккупанты подтвердили уничтожение БДК «Цезарь Куников».

Об этом стало известно из перехвата, полученного Главным управлением разведки Минобороны Украины.

В перехвате слышно, как Ан-26 в роли ретранслятора передает информацию от вертолетов Ка-27 и Ми-8.

Последние как раз осуществляли визуальный осмотр района поражения БДК.

– Наблюдаю маслянистое пятно, обломки, – слышно в перехваченных отрывках.

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