Перехват ГУР: От «Цезаря Куникова» осталось лишь маслянистое пятно 14.02.2024, 15:03

Украинская разведка опубликовала переговоры российских оккупантов.

Российские оккупанты подтвердили уничтожение БДК «Цезарь Куников».

Об этом стало известно из перехвата, полученного Главным управлением разведки Минобороны Украины.

В перехвате слышно, как Ан-26 в роли ретранслятора передает информацию от вертолетов Ка-27 и Ми-8.

Последние как раз осуществляли визуальный осмотр района поражения БДК.

– Наблюдаю маслянистое пятно, обломки, – слышно в перехваченных отрывках.