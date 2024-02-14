Перехват ГУР: От «Цезаря Куникова» осталось лишь маслянистое пятно
- 14.02.2024, 15:03
Украинская разведка опубликовала переговоры российских оккупантов.
Российские оккупанты подтвердили уничтожение БДК «Цезарь Куников».
Об этом стало известно из перехвата, полученного Главным управлением разведки Минобороны Украины.
В перехвате слышно, как Ан-26 в роли ретранслятора передает информацию от вертолетов Ка-27 и Ми-8.
Последние как раз осуществляли визуальный осмотр района поражения БДК.
– Наблюдаю маслянистое пятно, обломки, – слышно в перехваченных отрывках.