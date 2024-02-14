«Кремль может начать агрессию против НАТО от имени Беларуси» 13 14.02.2024, 15:47

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Петр Олещук

В ближайшее время Альянс столкнется с очень серьезными испытаниями на прочность.

Бывший американский президент и вероятный кандидат на выборах 2024 года от республиканцев Дональд Трамп выступил с заявлением, что может «отдать России» союзников по НАТО, если те «не заплатят».

Насколько это серьезная угроза сегодня? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским политологом, доцентом Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко Петром Олещуком:

— Угроза на самом деле серьезная. Мы можем сделать соответствующие выводы, исходя из того, что к данной угрозе вполне серьезно отнеслись в самих странах НАТО. Это не просто какие-то бессмысленные заявления.

При этом Трамп в своей манере делает подобные заявления, не конкретизируя их. Его выступления — просто какие-то лозунги. Здесь интересно, что представители команды Трампа, его советники, уже успели сделать некоторые заявления в плане того, что за этим всем может скрываться.

У них появилась уже довольно забавная концепция так называемых разных уровней безопасности НАТО, где США будут гарантировать безопасность только тем членам Альянса, которые будут тратить на свою безопасность не менее 2% ВВП. Соответственно, НАТО не будет чем-то целостным, а разными ступенями этой самой безопасности.

Тяжело сказать насколько сам Трамп разделяет подобный подход. Насколько его на практике можно реализовать, поскольку существует устав НАТО. Для этого нужно будет переписать Атлантическую хартию.

На самом деле тут сценариев может быть миллион и, честно говоря, вообще не представляю, чего ожидать на практике от Трампа. Мне очень тяжело представить, что, допустим, Трамп приходит к власти, а Россия начинает какую-либо гибридную агрессию против стран Балтии. Например, начинает пробивать легендарный Сувалкский коридор. Мне тяжело представить, что в ответ на это Трамп пошлет американские войска защищать Литву или Польшу.

Нюанс в том, что недавно в Конгрессе был принят закон, который запрещает президенту США единолично выходить из НАТО. Считается, что этот закон является препятствием именно для планов Трампа. Но я читал заявления бывшего советника Трампа по вопросам нацбезопасности Джона Болтона. Он говорит, что на самом деле этот закон не будет иметь силы. Он может быть опротестован в суде или на практике президент может его не выполнять.

К аргументам Болтона от себя добавлю, что на самом деле Трампу не нужно выходить из НАТО. Ему достаточно не прийти на помощь члену НАТО. В этом случае Альянс автоматически прекратит свое существование. Если кто-то поставит под сомнение 5-ю статью НАТО, то это будет означать крах Альянса.

Представьте себе снова ситуацию: начинается война России против Литвы, которая является «прекрасным» объектом. Ведь с Литвой граничит не только Россия, но и Беларусь. В Беларуси правит марионеточный режим, но формально она независимое государство.

Реакцию НАТО в этом случае предсказать невозможно, если Трамп будет президентом. Они могут завязнуть на несколько месяцев в обсуждении возможных вариантов, а тем временем Россия будет проворачивать свою операцию.

То есть РФ может начать агрессию от имени Беларуси, что вполне в духе Путина, который на самом деле предельно трусливый вождь. Он всячески пытается перестраховаться. Путин может начать агрессию как бы от имени Лукашенко, чтобы в самом худшем сценарии ракеты «Томагавк» летели на Минск, а не на российскую территорию.

Мы не может объективно утверждать, что Трамп является пророссийским политиком. За свою карьеру он наделал множество противоречивых вещей. Не думаю, что в реальности Путин ждет, что он с Трампом договорится, разделит мир и все будет прекрасно. Путин понимаем, что кроме Трампа существует огромное американское государство, Пентагон, партии. Даже если Трампа изберут, то это только эпизод в этой истории. Но Путину нужно, чтобы на какое-то время институты НАТО, США были парализованы политической борьбой.

Забавно, что многие трамписты говорят о том, что, мол, и с Россией можно договориться, рационально порешать, но при этом Трамп в качестве угрозы для стран НАТО называет именно Россию. Не какую-то абстрактную угрозу, террористов, а именно РФ. Он понимает, что единственная угроза для стран НАТО и ЕС — это Россия.

В качестве вывода можно сказать, что в течение ближайшего года НАТО столкнется с очень серьезными испытаниями на прочность. Не сомневаюсь, что в течение ближайшего полугодия будут залеты ракет, дронов на территорию НАТО. Будут атаки при помощи РЭБ, кибератаки, активизируются штурмы границ при помощи нелегалов. В конечном счете будет заход ДРГ с непрогнозируемыми последствиями. НАТО получит атаку со стороны Путина.

Понятно, что никаких планов серьезно идти на Берлин, Париж у России нет и быть не может. Даже они не настолько сильные психопаты. Но совершить провокацию, захватить приграничную территорию страны НАТО, прорубить «коридор» они вполне могут.

— Разделяют ли позицию Трампа его соратники по республиканской партии?

— Мы видим, что у них произошел раскол. На днях в Сенате США произошло голосование за военную помощь Украине, где 22 сенатора-республиканца проголосовали «за», а остальные — «против».

То есть приблизительно пополам разделились голоса, несмотря на призывы Трампа не голосовать. Отмечу, что в Палате представителей США есть довольно много конгрессменов, которые поддерживали и поддерживают Украину.

Сейчас многие находятся в ожидании супервторника 5 марта, когда должны произойти праймериз во многих американских штатах. Это будет ознаменовать собой уже окончательно выдвижение Трампа от республиканцев.