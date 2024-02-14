Умерла актриса, ставшая знаменитой из-за фразы «Цигель-цигель, ай-лю-лю» 3 14.02.2024, 15:56

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У нее были украинские корни.

13 февраля ушла из жизни актриса Виктория Островская. Зрители могут помнить ее по роли в советской кинокартине Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». А загадочная фраза ее героини «Цигель-цигель, ай-лю-лю» стала, без преувеличений, крылатой.

Сердце Островской перестало биться в возрасте 85 лет. Об этом сообщает ряд российских СМИ.

Виктория Островская была уроженкой Киева. В столице Украины она окончила государственный институт театрального искусства им. И. Карпенко-Карого. Впрочем, мечтам об успешной актерской карьере не суждено было стать реальностью, пишет obozrevatel.com.

После получения высшего образования Островска некоторое время работала диспетчером на автобазе. Впоследствии она случайно все же попала на съемочную площадку – это была «Бриллиантовая рука». Для актрисы это был тот случай, когда даже столь маленькая роль смогла стать настоящим украшением фильма. Яркую рыжеволосую девушку легкого поведения цитировали все зрители советской комедии.

После этого киевлянка снялась еще в одной кинокомедии «Старый знакомый», где сыграла девушку в душе. На этом фильмография Островской и окончилась. Никто не воспринимал ее как серьезную актрису, но все предлагали второстепенные роли вроде проститутки.

Не смогла найти она своего места и на сцене театра, хотя некоторое время все же работала в Днепропетровском академическом театре им. М.Горького (1964).

Судьба Островской была непростой. Она работала и уборщицей, и библиотекаршей, и даже тренером по аэробике. Нереализованность в профессии привела к тому, что женщина погрузилась в глубокую депрессию.

«И вдруг – срыв. Жуткая депрессия. Накопилось! Материальные мучения, смена профессий, неудача в кино, маленький ребенок, больная мама… От всего этого хотелось покончить с собой. Слезы лились как из ведра. За три недели похудела на 13 килограммов», – рассказывала однажды Островская.