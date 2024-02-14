Россияне начали массово распродавать недвижимость в Финляндии 5 14.02.2024, 19:07

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C1994 года всего резиденты РФ купили в стране около 6,6 тысяч объектов недвижимости.

Россияне пытаются избавиться от квартир и домов в Финляндии: в Сети можно найти уже более 100 предложений о продаже такой недвижимости, подсчитала «Фонтанка».

Самый дешевый объект — однокомнатная квартира площадью 31 м² в Иматре — стоит 700 тыс. рублей. При этом ежемесячная квартплата обойдется владельцу в более чем €200 (20 тыс. рублей).

В основном варианты в пределах 2 млн рублей — квартиры далеко от границы, на севере и в центральной Финляндии. В объявлениях говорится о возможности дистанционной покупки и оплаты в рублях. Впрочем, попасть в Финляндию из России для оформления необходимых документов не получится, так как это не является достаточным основанием для въезда.

Наличными платить в республике тоже нельзя. А чтобы перевести средства, нужно иметь счет в банке, который невозможно открыть, не имея вида на жительство. Варианты, как заплатить, есть, но все они непрямые. Некоторые собственники предлагают обмен — например, на квартиру в Москве или Санкт-Петербурге.

По данным финской Национальной земельной службы, с 1994 года всего резиденты России купили в стране около 6,6 тыс. объектов недвижимости на общую сумму €740 млн. Сколько из них с тех пор было продано, информации нет.

Около 10 лет россияне массово приобретали небольшие дешевые квартиры в Финляндии, чтобы иметь возможность останавливаться в них при поездках за рубеж и экономить деньги на гостиницах. Раньше на территории республики можно было прожить до 90 дней подряд по условиям туристической шенгенской визы. Также наличие недвижимости давало право на въезд в страну в обход ковидных запретов.

В год начала войны с Украиной россияне продолжали скупать квартиры в Финляндии, пока туда еще можно было въезжать по турвизам, и заключили 282 сделки. А после того, как власти республики закрыли границу для туристов из РФ с 30 сентября 2022 года, спрос упал: за весь 2023 год россиянам продали всего 64 объекта недвижимости.

15 января стало известно, что Финляндия планирует ввести полный запрет на продажу недвижимости россиянам и закрыть школы с обучением на русском языке. Помимо этого министр обороны страны Антти Хяккянен предложил прекратить выдавать финский паспорт россиянам, которые не хотят отказываться от своего второго гражданства.