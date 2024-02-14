Навального в 27-й раз отправили в ШИЗО 7 14.02.2024, 19:26

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Алексей Навальный

Фото: AP

Российский оппозиционер отбывает срок в колонии особого режима «Полярный волк».

Российского политика Алексея Навального, отбывающего срок в колонии особого режима «Полярный волк» в Ямало-Ненецком автономном округе, вновь посадили в штрафной изолятор, сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.

По ее словам, Навальный вышел из ШИЗО 11 февраля, отбыв там 10 суток, но его снова отправили туда 14-го. Что стало причиной, Ярмыш не уточнила. Теперь политик пробудет в изоляторе 15 суток. Его сажают в ШИЗО в 27 раз с момента отправки в колонию, а конкретно в «Полярном волке» — в четвертый. С учетом последнего наказания суммарно политик проведет в штрафном изоляторе 308 дней.

Навального этапировали в ИК-3 в поселке Харп после того, как в сентябре апелляционный суд отклонил его жалобу на приговор к 19 годам лишения свободы по делу об «экстремизме». До этого оппозиционер отбывал наказание в колонии № 6 строгого режима в поселке Мелехово Владимирской области.

Колония «Полярный волк» — одна из самых отдаленных, она построена на основе бывшего здания ГУЛАГа. ИК-3 находится в зоне вечной мерзлоты, туда очень сложно добраться, и там нет систем доставки писем ФСИН-письмо или Zonatelecom. Тех, кого помещают в ШИЗО, выводят на прогулку в 6:30 утра, тогда как остальных заключенных — после обеда. Навальный говорил, что температура в утренние часы опускается ниже 30 градусов.

Условия в камере штрафного изолятора отличаются особой строгостью: заключенному не выдают постельное белье, запрещают свидания, телефонные разговоры, получение посылок с воли и покупку еды в магазине.

Навальный сидит с февраля 2021 года. Его задержали в аэропорту по возвращении из Германии, где он лечился от отравления «Новичком», и отправили в колонию, обвинив в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Затем политику вынесли приговоры еще по ряду обвинений, в том числе в мошенничестве, которым он якобы занимался, собирая пожертвования на президентскую кампанию 2018 года. Ярмыш отмечала, что в общей сложности на Навального заведено 14 уголовных дел.