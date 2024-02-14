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Тела оккупантов, пытавшихся штурмовать украинские позиции, валяются в лесополосе на Бахмутском направлении

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  • 14.02.2024, 19:47
  • 1,722
Тела оккупантов, пытавшихся штурмовать украинские позиции, валяются в лесополосе на Бахмутском направлении
Иллюстративное фото

Россияне не забирают тела «соратников».

Пограничники сняли тела ликвидированных оккупантов, разбросанные в лесополосе на Бахмутском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделана с помощью камеры беспилотника пограничников.

«Бахмутское направление. Враги не только несут огромные потери в «мясных штурмах», но и не забирают тела «соратников», в который раз доказывая, что фраза «своих не брасаем» не имеет ничего общего с реальностью», - пишут пограничники.

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