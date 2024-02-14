В странах Балтии построят 1000 бункеров на границах с Беларусью и РФ 14.02.2024, 21:37

Также балтийские страны построят «зубы дракона».

Страны Балтии построят более 1000 бетонных бункеров на границах с Россией и Беларусью, сообщает The Times.

В «Балтийскую линию обороны», по данным газеты, войдут все средства для сдерживания потенциальных захватчиков: противотанковые мины, рвы, колючая проволока и так называемые «зубы дракона» — пирамидального вида противотанковые надолбы из бетона или железобетона. Рядом с границами разместят склады боеприпасов. Строительство планируют начать в январе следующего года.

Власти Эстонии планируют потратить около 60 млн евро на строительство 600 объектов вдоль всей границы с Россией. Каждый из указанных бункеров размером 37 квадратных метров сможет вместить около десятка солдат и защищен от ударов артиллерии, рассказала вице-канцлер Министерства обороны Сюзан Лиллевяли.

По задумке, линия обороны должна сдержать потенциальное «быстрое и далеко идущее» наступление России. По оценкам министерства обороны Эстонии, для захвата таких позиций атакующему потребуется в четыре-семь раз больше живой силы, чем без укреплений. При этом военные НАТО полагают, что даже если в конечном итоге линия будет прорвана, то выигранное время позволит провести быструю перегруппировку для переброски сил из других стран альянса.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила The Times, что Россия может напасть на НАТО через три года. По данным разведки, Москва собирается разместить у границ стран Балтии вдвое больше войск, чем до начала войны в Украине. Так, Россия планирует создать новый армейский корпус с базой Петрозаводске для прикрытия границ с Финляндией.

В 2024 году военные не менее 10 стран НАТО заявили о том, что возможная агрессия России против стран альянса — реальный сценарий ближайшего будущего. В частности, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что власти республики не исключают нападения России после окончания войны в Украине. По его словам, Минобороны Польши уже начало предпринимать конкретные шаги на фоне этой угрозы, в том числе занялось устранением пробелов в оснащении армии: заключены контракты на поставки вооружений на 19 млрд злотых (более 4 млрд евро), в основном с польскими оборонными предприятиями.

В военной разведке Дании сообщили местным СМИ о том, что Россия «весьма вероятно» применит военную силу и может бросить вызов странам НАТО. А председатель военного комитета НАТО нидерландский адмирал Роб Бауэр заявил о неизбежности войны с Россией. По его словам, всем странам блока нужно готовиться к тому, что она начнется в течение ближайших 20 лет. С похожим призывом выступали главкомы армий и министры обороны Великобритании, Норвегии, Дании, Нидерландов, Швеции, Германии, Чехии, Бельгии и Эстонии.

Летом прошлого года страны Североатлантического альянса запустили радикальную реформу военного планирования и впервые с холодной войны начали готовить детальные планы открытого вооруженного противостояния с Россией. Планы будут включать как укрепление войск, так и логистику, а их реализация может занять несколько лет. «Союзники будут точно знать, какие силы и возможности необходимы, где, что и как размещать», — пояснял тогда генсек НАТО Йенс Столтенберг.