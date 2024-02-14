закрыть
14 февраля 2024, среда, 21:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В странах Балтии построят 1000 бункеров на границах с Беларусью и РФ

  • 14.02.2024, 21:37
В странах Балтии построят 1000 бункеров на границах с Беларусью и РФ

Также балтийские страны построят «зубы дракона».

Страны Балтии построят более 1000 бетонных бункеров на границах с Россией и Беларусью, сообщает The Times.

В «Балтийскую линию обороны», по данным газеты, войдут все средства для сдерживания потенциальных захватчиков: противотанковые мины, рвы, колючая проволока и так называемые «зубы дракона» — пирамидального вида противотанковые надолбы из бетона или железобетона. Рядом с границами разместят склады боеприпасов. Строительство планируют начать в январе следующего года.

Власти Эстонии планируют потратить около 60 млн евро на строительство 600 объектов вдоль всей границы с Россией. Каждый из указанных бункеров размером 37 квадратных метров сможет вместить около десятка солдат и защищен от ударов артиллерии, рассказала вице-канцлер Министерства обороны Сюзан Лиллевяли.

По задумке, линия обороны должна сдержать потенциальное «быстрое и далеко идущее» наступление России. По оценкам министерства обороны Эстонии, для захвата таких позиций атакующему потребуется в четыре-семь раз больше живой силы, чем без укреплений. При этом военные НАТО полагают, что даже если в конечном итоге линия будет прорвана, то выигранное время позволит провести быструю перегруппировку для переброски сил из других стран альянса.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила The Times, что Россия может напасть на НАТО через три года. По данным разведки, Москва собирается разместить у границ стран Балтии вдвое больше войск, чем до начала войны в Украине. Так, Россия планирует создать новый армейский корпус с базой Петрозаводске для прикрытия границ с Финляндией.

В 2024 году военные не менее 10 стран НАТО заявили о том, что возможная агрессия России против стран альянса — реальный сценарий ближайшего будущего. В частности, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что власти республики не исключают нападения России после окончания войны в Украине. По его словам, Минобороны Польши уже начало предпринимать конкретные шаги на фоне этой угрозы, в том числе занялось устранением пробелов в оснащении армии: заключены контракты на поставки вооружений на 19 млрд злотых (более 4 млрд евро), в основном с польскими оборонными предприятиями.

В военной разведке Дании сообщили местным СМИ о том, что Россия «весьма вероятно» применит военную силу и может бросить вызов странам НАТО. А председатель военного комитета НАТО нидерландский адмирал Роб Бауэр заявил о неизбежности войны с Россией. По его словам, всем странам блока нужно готовиться к тому, что она начнется в течение ближайших 20 лет. С похожим призывом выступали главкомы армий и министры обороны Великобритании, Норвегии, Дании, Нидерландов, Швеции, Германии, Чехии, Бельгии и Эстонии.

Летом прошлого года страны Североатлантического альянса запустили радикальную реформу военного планирования и впервые с холодной войны начали готовить детальные планы открытого вооруженного противостояния с Россией. Планы будут включать как укрепление войск, так и логистику, а их реализация может занять несколько лет. «Союзники будут точно знать, какие силы и возможности необходимы, где, что и как размещать», — пояснял тогда генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Безлошадный всадник ищет скакуна
Безлошадный всадник ищет скакуна Владимир Халип
Ответ на маразм Путина
Ответ на маразм Путина Вадим Денисенко
Крестный отец
Крестный отец Ирина Халип
Война в Украине может закончиться внезапно
Война в Украине может закончиться внезапно Виктор Андрусив