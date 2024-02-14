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Дилер Geely незаконно обрабатывал персональные данные клиентов

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  • 14.02.2024, 22:41
  • 1,196
Дилер Geely незаконно обрабатывал персональные данные клиентов

Уничтожено 6,5 тысяч копий документов.

Дилер Geely, компания «Мотор АвтоГрад» хранила копии удостоверений личности клиентов и незаконно обрабатывала персональные данные. Об этом сообщили в Национальном центре защиты персональных данных.

«Установлено, что автоцентром истребовались и хранились копии документов клиентов. Сведения из них использовались для заполнения реквизитов предварительного договора после появления в наличии интересующего клиента автомобиля», — говорится в сообщении.

Однако, как отметили специалисты Центра, для таких целей предоставление копий паспортов или других удостоверений личности законодательством не предусмотрено.

К тому же в Центре пришли к выводу, что дилер Geely «избыточно обрабатывал» персональные данные, а этого закон не разрешает.

«В копиях указанных документов могут содержаться фотоизображение, подпись клиента, сведения о месте его рождения, браке, детях и т.п., которые являются излишними для заключения договоров», — пояснили эксперты Центра.

В результате компания «Мотор АвтоГрад» была вынуждена уничтожить по требованию Центра более 6,5 тысячи копий документов, удостоверяющих личность их клиентов.

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