Рыночная стоимость биткоинов превысила $1 трлн 2 14.02.2024, 22:49

14 февраля цена крупнейшей криптовалюты превысила $51 тысячу.

Цена биткоина в среду, 14 февраля, поднялась выше $51 000, в результате чего его капитализация превысила $1 трлн впервые с ноября 2021 года. Reuters пишет, что это произошло из-за притока покупателей.

«Цена биткоина в среду достигла $51 902, самого последнего 25-месячного максимума, и выросла на 4,7% за день, в результате чего рыночная капитализация токена достигла $1,017 трлн, согласно данным ценовой платформы Coingecko», – говорится в сообщении.

Крупнейшая в мире криптовалюта подорожала примерно на 20% с начала февраля, это самый большой ежемесячный рост с октября.

Инвестиции в биткоины составляют более половины из $2,01 трлн, накопленных на общем рынке криптовалют, включая Ether и другие цифровые монеты.

В настоящее время общее количество существующих монет составляет 19 627 443 BTC, что соответствует 93,46% от максимального объема, который жестко ограничен 21 миллионом.

Согласно данным сайта CompaniesMarketCap, биткоин обошел по капитализации инвестиционную фирму Berkshire Hathaway ($856 млрд) и наступает на пятки Meta Platforms с ее $1,173 трлн капитализации.

Исторический максимум рыночной капитализации биткоинов в ноябре 2021 года составил $1,28 трлн. Тогда цена токена достигла рекордного максимума в $69 000.

Однако уже в ноябре того же года капитализация упала ниже $1 трлн, а затем обвалилась до $300 млрд из-за ужесточения денежно-кредитной политики со стороны мировых центральных банков и громких неудач в криптокомпаниях.