Буданов раскрыл детали уничтожения российского корабля «Цезарь Куников» 14.02.2024, 23:54

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Кирилл Буданов

Десантный корабль РФ был загружен и шел из Новороссийска в Севастополь.

Российский большой десантный корабль «Цезарь Куников», который сегодня, 14 февраля, уничтожили украинские защитники, направлялся из Новороссийска в Севастополь.

Об этом в комментарии ICTV заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

По его словам, экипаж корабля составляет 90 человек. Точную цифру, сколько из них удалось спасти, сообщат позже, поскольку поисково-спасательная операция россиян еще продолжается.

«Корабль вез груз из города Новороссийск в город Севастополь. Корабль был загружен и на переходе был уничтожен беспилотниками. Пятью, если вас это интересует. Дронами Magura V5», - рассказал начальник ГУР.