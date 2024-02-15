В центре Москвы горит здание «Известия холл» 6 15.02.2024, 8:08

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Площадь пожара составляет 1500 квадратных метров.

В центре столицы РФ Москвы горит здание «Известия холл». Площадь пожара составляет 1500 квадратных метров, сообщает RusNews.

Причины возникновения пожара пока не установлены. Один человек считается пропавшим без вести. Пожар затронул не только здание «Известий», но и распространился на ночной клуб Lookin Rooms и бар «Резиденция». Пламя обрушило купольную конструкцию строения, внутри могут находиться газовые баллоны.

Людей эвакуируют. Пожар пытаются потушить в условиях повышенной сложности из-за быстрого распространения огня.

Движение транспорта в районе Пушкинской площади частично перекрыто для обеспечения работы экстренных служб.