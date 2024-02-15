Уничтожение «Цезаря Куникова»: БДК выполнял важную миссию 1 15.02.2024, 9:02

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У затонувшего судна нет аналогов в РФ.

Черноморский флот стал сакральной вещью для России, а потому уничтожение корабля «Цезарь Куников» стало серьезным ударом для Кремля.

Об этом заявил оппозиционный российский журналист, редактор The Insider Тимур Олевский в комментарии «24 Каналу».

По его словам, президент РФ Владимир Путин лично приложил руку к тому, чтобы Черноморский флот заимел большою значимость для россиян.

«Методическое уничтожение черноморского флота – это, с отрезвляющей точки зрения, очень важная история», – сказал Олевский.

Он также отметил, что большой десантный корабль «Цезарь Куников» выполнял важную функцию для оккупантов на юге. Так, он перевозил большое количество грузов, в том числе военного назначения, технику и людей. Поэтому потеря корабля может вызвать серьезные проблемы в российской логистике.

Олевский заявил, что у затонувшего судна нет аналогов, ведь РФ сейчас не производит больше десантные корабли.

«Видимо, все настолько плохо, что у корабля, который имеет такое значение, не было никакого военного эскорта. Не было никого, кто его мог бы поддержать и прикрыть», — отметил эксперт.

Напомним, что глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что 5 дронов MAGURA уничтожили БДК «Цезарь Куников» с военным грузом. По словам главы разведки, экипаж корабля составляет 90 человек, о количестве спасенных будет известно позже, поскольку поисково-спасательная операция российских войск продолжается.