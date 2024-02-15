Российская ракета ударила по жилым домам во Львове 15.02.2024, 9:21

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Есть повреждения.

Во Львове зафиксирован прилет ракеты в черте города. В нескольких домах взрывной волной выбило окна.

Об этом сообщил в Telegram городской голова Львова Андрей Садовый.

«Есть попадания по городу. По предварительной информации, в нескольких домах Львова на улице Научной взрывной волной выбило окна. Информации о пострадавших пока нет», - написал он.

Обновлено в 08:55

Позже в ОВА отметили, что во Львове временно перекрыли несколько улиц из-за вражеской атаки. Речь идет о:

Троллейбусная,

Трускавецкая

и Научная улица.

По словам Садового, войска РФ могли направить для атаки Львова и области более десяти ракет.

«По предварительной информации, на наш регион летело более 10 ракет. ПВО хорошо отработали эту атаку, но все же одно попадание в объект инфраструктуры», - отметил он.

В мэрии уточнили, что взрывной волной выбило окна в жилых домах по улице Научной, также задело школу На месте работают оперативные службы.

«Автобусы будут временно курсировать по улице Владимира Великого. Трамвай ездит без изменений», - добавил Садовый.