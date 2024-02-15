Российская ракета ударила по жилым домам во Львове
- 15.02.2024, 9:21
- 2,018
Есть повреждения.
Во Львове зафиксирован прилет ракеты в черте города. В нескольких домах взрывной волной выбило окна.
Об этом сообщил в Telegram городской голова Львова Андрей Садовый.
«Есть попадания по городу. По предварительной информации, в нескольких домах Львова на улице Научной взрывной волной выбило окна. Информации о пострадавших пока нет», - написал он.
Обновлено в 08:55
Позже в ОВА отметили, что во Львове временно перекрыли несколько улиц из-за вражеской атаки. Речь идет о:
Троллейбусная,
Трускавецкая
и Научная улица.
По словам Садового, войска РФ могли направить для атаки Львова и области более десяти ракет.
«По предварительной информации, на наш регион летело более 10 ракет. ПВО хорошо отработали эту атаку, но все же одно попадание в объект инфраструктуры», - отметил он.
В мэрии уточнили, что взрывной волной выбило окна в жилых домах по улице Научной, также задело школу На месте работают оперативные службы.
«Автобусы будут временно курсировать по улице Владимира Великого. Трамвай ездит без изменений», - добавил Садовый.