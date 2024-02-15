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В Альпах белорусский водитель поехал прямо по горнолыжной трассе

  • 15.02.2024, 9:35
  • 1,448
В Альпах белорусский водитель поехал прямо по горнолыжной трассе

Автомобиль остановил лишь патруль карабинеров.

В итальянских Альпах остановили фургон с 24-летним белорусом за рулем, он собирался проехать по закрытой на зиму дороге, которую в холодное время года превращают в часть лыжной трассы. На сообщения издания aostanews24.it и других СМИ обратило внимание «Беларусь и мир».

Инцидент произошел 12 февраля на территории коммуны Ла-Тюиль в автономном регионе Валле-д'Аоста, на государственной автостраде, идущей через перевал Пикколо Сан-Бернардо на границе Италии с Францией.

Около 17.30 карабинерам в Ла-Тюиле поступила информация, что по лыжной трассе расположенного здесь горнолыжного курорта «Эспас Сан-Бернардо» в направлении Франции движется Renault Master серого цвета с польскими номерами.

Сотрудники, обеспечивающие безопасность в зонах катания, просили водителя прекратить движение и вернуться. Но он не внял их призывам и лишь закрепил на колесах своего транспортного средства цепи противоскольжения, чтобы продолжить путь.

Остановил он автомобиль, лишь когда на место прибыл патруль карабинеров. Они выяснили личность мужчины, который оказался трезв, и тщательно осмотрели фургон, перевозивший текстильные материалы со всеми необходимыми документами.

В итоге белорусу был выписан штраф в 200 евро за нарушение местного закона, регулирующего использование склонов на горнолыжных курортах. Уплатив деньги, водитель возобновил путь во Францию, но на этот раз — через Монбланский туннель.

Почему он хотел продолжать движение по лыжной трассе, неизвестно. Возможно, просто не мог прочитать на щите информацию о закрытии данного участка дороги, не понимал, что ему говорят, растерялся или был уверен в правильности маршрута.

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