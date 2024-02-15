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Россия начала готовить военные аэродромы к массированным ударам Украины и НАТО

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  • 15.02.2024, 12:07
  • 10,528
Россия начала готовить военные аэродромы к массированным ударам Украины и НАТО

Минобороны РФ охватила паника после атак беспилотников.

Минобороны России проверило военные аэродромы на устойчивость к массированным ударам.

В ходе учений спецподразделения российской армии отрабатывали восстановление взлетно-посадочных полос и мест стоянки самолетов, рассказали «Известиям» источники в ведомстве.

По их словам, учения проходили сразу в нескольких регионах, в том числе на западном и южном стратегических направлениях. К ним привлекались инженерно-саперные подразделения, которые заделывали воронки и отстраивали капониры для защиты самолетов от осколков.

У аэродромной службы есть подразделения, которые должны оперативно восстанавливать взлетно-посадочную полосу, а в случае пожара уводить авиационную технику, говорит военный эксперт Алексей Леонков. «Такие учения должны проводиться на регулярной основе, как у моряков — учения по борьбе за живучесть корабля», — подчеркнул он.

По его словам, после начала войны против Украины Киев регулярно атакует российские аэродромы беспилотниками, а в будущем Россия может столкнуться с НАТО.

«Они постараются уничтожить аэродромы первым же ударом. Поэтому у ВКС есть запасные аэродромы, аэродромы подскока. Все это хозяйство должно содержаться в исправном виде», — подчеркнул Леонков.

«По опыту СВО можно учесть много моментов: как защищать самолеты от тех же беспилотников, как их укрывать, как обеспечивать аэродромы средствами радиоэлектронной борьбы», — добавил военный эксперт Василий Дандыкин. Он также призвал учитывать военную активность Североатлантического альянса, который прощупывает возможности России.

В декабре 2022 года украинские беспилотники нанесли удары по аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области, где располагалась российская стратегическая авиация. В августе 2023-го беспилотники атаковали военный аэродром в городе Сольцы Новгородской области, а также аэродром в Пскове, где получили повреждения несколько военно-транспортных самолетов Ил-76.

Также за два года войны украинские силы нанесли ряд чувствительных ударов по аэродромам России в Крыму, откуда российские бомбардировщики запускают ракеты по городам Украины.

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