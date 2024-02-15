СМИ: В Лельчицах введен режим «контртеррористической операции» 3 15.02.2024, 12:25

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Прибыли по меньшей мере три вертолета из Минска.

В Лельчицах введён режим «Контртеррористической операции», сообщает «Флагшток».

Как пишет издание, туда прибыли по меньшей мере 3 вертолёта из Минска.

Кроме того, в районной газете было опубликовано сообщение от Управления КГБ по Гомельской области, что в районе вводится режим «контртеррористической операции», людей просят подчиняться требованиям силовиков.