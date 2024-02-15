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В Беларуси проблемы с запчастями для бытовой техники

  • 15.02.2024, 13:32
  • 1,134
В Беларуси проблемы с запчастями для бытовой техники

Оригинальную запчасть можно прождать до трех месяцев.

— Подслушала в «Электросиле», как продавец жаловалась покупателю, что из-за санкций в Беларусь перестали поступать сертифицированные детали Bosch, поэтому заменить их на «родные» по гарантии невозможно и людям предлагают аналоги.

Слушательница, которая рассказала «Еврорадио» эту историю, как раз собирается покупать стиральную машину. Женщина боится, что в случае поломки технику не смогут починить, и деньги будут выброшены на ветер.

Журналисты проверили, действительно ли в Беларуси начались проблемы с оригинальными запчастями к бытовой технике. Рассказываем, как можно себя обезопасить, чтобы потом не остаться в буквальном смысле у разбитого корыта.

Возможности привезти некоторые детали действительно нет

— Вообще Bosch — это довольно качественный бренд. Не скажу, чтобы часто возникали какие-то проблемы, — говорят в магазине «Электросила». — Если говорить про запчасти, то, вероятно, из-за санкций какие-то детали нет возможности привезти, какие-то стараются привозить. Конечно, это не полный ассортимент.

Чтобы не было проблем, вы можете оформить гарантию непосредственно от нашей компании. В зависимости от товара она оформляется от трёх до пяти лет. Если поломка происходит в течение этого срока и нет каких-то оригинальных запчастей, мы просто меняем технику на новую.

Специалист «Электросилы» говорит, что в магазине всегда можно обратиться к сервис-менеджеру, который подробно ответит на все вопросы. Также перед покупкой можно позвонить в сервисы по ремонту бытовой техники и проконсультироваться там.

Оригинальную запчасть можно прождать от двух недель до трёх месяцев

Звоним в «ЦБТ-Сервис», который нам порекомендовали в «Электросиле».

— В какой-то степени вопрос по поставкам запчастей есть, — рассказывают там. — Если говорить про технику Bosch, с которой мы работаем, то у нас — только оригинальные детали: какие-то поставляются в течение двух недель, какие-то — в течение трёх месяцев.

Мы не знаем, что будет завтра, поэтому говорим о ситуации на сегодня. Вы, как и я, не знаете, какая ситуация у нас сложится дальше.

Специалист советует: если у вас поломалась техника, не ведитесь на объявления по ремонту, которые вешают в подъездах, а обращайтесь в сервисы, где пусть, может, и не сразу, но найдут оригинальную деталь, а не заменят её аналогом или б/у-запчастью с рынка в Ждановичах.

— И вообще, почему вы ещё не купили машинку, а уже думаете, что она поломается? — удивляется собеседник Еврорадио. — А вдруг вы купите — и она, наоборот, отслужит вам 15 лет, и даже не надо будет менять уплотнительную резинку?

Тем, кто переживает заранее, специалист сервиса советует покупать технику «Атлант» или Samsung.

— Запчасти для «Атлант» есть всегда, для Samsung поставляются в течение трёх рабочих дней, они идут к нам из России.

Вопросы есть с запчастями для техники, которая находится под санкциями, — например, AEG, Electrolux, Bosch. Но у нас это вопросы времени.

Если санкции работают, тогда как вообще до белорусов доходят оригинальные детали для той же техники Bosch?

— К нам они идут через Италию, — отвечают в сервисе. — Есть каналы и выходы.     

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