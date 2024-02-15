Трамп резко сменил риторику по Украине 5 15.02.2024, 13:31

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Политик заявил, что сделает для Украины больше Байдена.

Бывший президент США Дональд Трамп, который хочет вновь занять этот пост, обещает сделать для Украины больше нынешнего главы Белого дома Джо Байдена.

Об этом Трамп заявил на предвыборном мероприятии в Северном Чарльстоне, сообщает The New York Times.

Трамп сказал, что в случае президентства Байдена российский лидер Владимир Путин якобы «получит все, что захочет, включая Украину».

«Это подарок. У него есть дар», - добавил Трамп.

Трамп утверждает, что Байден якобы собирается отдать Украину Путину.

New York Times напоминает, что за последние несколько месяцев Байден призвал мировых лидеров и Конгресс США предоставить Украине больше военной помощи. Трамп же, напротив, подрывал все эти усилия.

Теперь, как отмечает издание, Трамп пытается изменить сценарий, обещая сделать для Украины больше Байдена.

Ранее Трамп неоднократно хорошо отзывался о Путине. Он также обещал остановить войну между Россией и Украиной в течение 24 часов.