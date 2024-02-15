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Майор ВСУ: Российский БДК «Цезарь Куников» застали врасплох

  • 15.02.2024, 13:41
Майор ВСУ: Российский БДК «Цезарь Куников» застали врасплох

Корабль отслеживали несколько недель перед тем, чтобы не топить пустым.

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман в эфире Radio NV прокомментировал, как морские дроны Magura V5 поразили БДК «Цезарь Куников» возле оккупированной Алупки:

— Часть экипажа должна была пострадать, когда произошел взрыв. Я думаю, что они что-то перевозили, потому что они давно использовали десантные корабли именно как транспортные, как большую баржу. Что-то они перевозили, так просто он бы не ходил. Тем более, что мы же не охотились, как в фильмах о пиратах, что наши надводные дроны, безэкипажные катера, рыскают по морю, ищут добычу и потом ее атакуют.

Нет, этот корабль отслеживался, я думаю, несколько недель. Знали уже, как он движется, когда он движется. Я уверен, что ждали, когда он будет загружен, чтобы не пустой топить, а заодно и оружие потопить.

Я даже могу предположить, что эти дроны атаковали не с берега. Я думаю, что они могли находиться в море уже, как говорится, в дрейфе, или скрытые. Там они ждали своего часа, их вывели заранее. Поэтому атака была неожиданной. Это довольно очевидные вещи, здесь тайны какой-то нет. Поэтому его застали врасплох, потопили.

Экипаж уцелел? Если подошли другие корабли, пока он тонул, и успели [эвакуировать], то какая-то часть экипажа была спасена. Но все же видели это видео, снятое с этих самых дронов, какой там был взрыв. От взрыва, понятно, что часть [погибла].

Даже на «Титанике» спаслось какое-то количество людей. Когда тонет корабль, особенно если есть рядом другие корабли, кого-то удается спасти, это очевидно. Поэтому говорить, что полностью уничтожен весь экипаж — это было бы преувеличением, но мы этого и не говорим. Но россияне любят преувеличивать. Взорвался корабль и весь экипаж уцелел… Я не знаю, как это заходит россиянам? Это очевидно, глупость же полная.

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