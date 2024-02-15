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Украинский комбриг: Двум бригадам РФ нанесли критическое поражение в Авдеевке

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  • 15.02.2024, 14:49
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Украинский комбриг: Двум бригадам РФ нанесли критическое поражение в Авдеевке

Стали известны подробности о контрударе 3-й штурмовой бригады ВСУ.

Третью штурмовую бригаду ВСУ срочно передислоцировали в район Авдеевки. Украинские бойцы уже нанесли двум бригадам агрессора критическое поражение.

Об этом сообщила пресс-служба 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

Там отметили, что украинские защитники вынуждены воевать «на 360 градусов» против новых и новых бригад, которые заводит враг.

Бригадам врага нанесены критические поражения

Отдельные батальоны 3-й ОШБр провели рейд в захваченные оккупантами районы Авдеевки. Силы агрессора на отрезке составляют ориентировочно 7 бригад.

Командир Третьей штурмовой Андрей Билецкий заявил, что бойцы демонстрируют беспрецедентный героизм.

«Наши военные вынуждены воевать на 360 градусов против новых и новых бригад, которые заводит противник», — отметил Андрей Билецкий.

«За период пребывания на Авдеевском направлении двум бригадам вооруженных сил России было нанесено критическое поражение. О точных потерях противника в личном составе и технике будет сообщено позже, после подтверждения необходимых данных», – отметили в 3 ОШБр.

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