Путин подняли на смех после слов о том, что «надо сделать для россиян» 15.02.2024, 15:27

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Главе Кремля напомнили о Кабаевой.

Президент России Владимир Путин получил порцию нелестных отзывов от соотечественников после заявления о том, что «спорт нужно сделать доступным для граждан России». Глава Кремля был высмеян российскими болельщиками, сообщает obozrevatel.com.

«Обязательно нужно делать его [спорт] доступным для граждан, нужно избавить нашу систему физической культуры и спорта от излишней коммерциализации», – сказал Путин, выступая на Форуме будущих технологий в Москве.

Россияне назвали Путина «словоблудом», с сарказмом вспомнив его историю с гимнасткой Алиной Кабаевой.

Россияне считают, что такие пафосные слова Путина это очередная «пыль в глаза».

«Путин как всегда говорит общими словами. Никакой конкретики. Ни о чем. Только и умеет говорить что «надо». Сделать доступным какой спорт? Футбол? Дорогой для граждан хоккей и теннис? Или он имеет в виду легкую атлетику? Пыль в глаза. Какой спорт, господи? Лучше бы пенсионерам пенсию в 2 раза поднял», – отмечают в комментариях.