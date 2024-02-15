Путин подняли на смех после слов о том, что «надо сделать для россиян»
- 15.02.2024, 15:27
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Главе Кремля напомнили о Кабаевой.
Президент России Владимир Путин получил порцию нелестных отзывов от соотечественников после заявления о том, что «спорт нужно сделать доступным для граждан России». Глава Кремля был высмеян российскими болельщиками, сообщает obozrevatel.com.
«Обязательно нужно делать его [спорт] доступным для граждан, нужно избавить нашу систему физической культуры и спорта от излишней коммерциализации», – сказал Путин, выступая на Форуме будущих технологий в Москве.
Россияне назвали Путина «словоблудом», с сарказмом вспомнив его историю с гимнасткой Алиной Кабаевой.
Россияне считают, что такие пафосные слова Путина это очередная «пыль в глаза».
«Путин как всегда говорит общими словами. Никакой конкретики. Ни о чем. Только и умеет говорить что «надо». Сделать доступным какой спорт? Футбол? Дорогой для граждан хоккей и теннис? Или он имеет в виду легкую атлетику? Пыль в глаза. Какой спорт, господи? Лучше бы пенсионерам пенсию в 2 раза поднял», – отмечают в комментариях.