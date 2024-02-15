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Z-каналы подтвердили снятие с должности командующего Черноморским флотом РФ

  • 15.02.2024, 15:46
  • 1,714
Z-каналы подтвердили снятие с должности командующего Черноморским флотом РФ

Названа фамилия преемника.

Командующий Черноморским флотом России адмирал Виктор Соколов снят с должности, сообщили в четверг z-военкоры.

Как пишет близкий к Минобороны РФ канал «Рыбарь», вместо Соколова, возглавшившего флот осенью 2022, фактическое командование принял «начальник штаба». Согласно данным на сайте ЧФ РФ, эту должность занимает вице-адмирал Сергей Пинчук, в прошлом командовавший Каспийской флотилией.

Об отставке Соколова, кавалера одренов «За заслуги перед Отечеством», «За военные заслуги» и Ордена Нахимова, командовавшего походом российского флота к берегам Сирии в 2020 году, также пишет канал Alex Returns. Он подтверждает назначение на место Соколова 53-летнего Пинчука, уроженца Севастополя, который с февраля 2022 года находится под персональными санкциями Евросоюза.

Сообщения о смене командующего ЧФ РФ — второй с начала войны с Украиной — появились на следующий день после того, как в Черном море ударом ВСУ был затоплен большой десантный корабль «Цезарь Куников».

По данным Генерального штаба ВСУ, 112-метровый БДК был уничтожен в результате атаки морских дронов Magura V5 в районе Алупки у южного побережья Крыма. На борту корабля могли находиться 89 моряков.

«Цезарь Куников» — один из семи БДК, которые были в составе Черноморского флота России до начала войны в Украине. К настоящему моменту ВСУ вывели из строя пять подобных кораблей. Кроме «Цезаря Куникова» были потоплены «Новочеркасск», «Саратов», «Оленегорский горняк» и «Минск».

В общей сложности за два года войны Россия лишилась более 20 судов, включая десантные корабли, подводные лодки и флагманский крейсер «Москва», следует из подсчетов Oryx на основе открытых данных. До вторжения в Украину флот России в Черном море насчитывал более 70 кораблей.

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