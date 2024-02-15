Помощник Путина Мединский предложил украсть «Википедию» 10 15.02.2024, 15:58

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Со странной инициативой он выступил на заседании российского общества «Знание».

Бывший министр культуры РФ Владимир Мединский, который сейчас занимает должность помощника главы Кремля Владимира Путина, предложил украсть «Википедию».

Со столь странной инициативой он выступил на заседании российского общества «Знание».

По словам чиновника, вместо того чтобы развивать собственную цифровую энциклопедию, можно просто скопировать чужие материалы, чтобы «не плодить сущности».

«Мне кажется, сейчас время не созидать контент новый с нуля. Это сложно догонять. Агрегировать и использовать чужой контент, скопипастить всю эту «Википедию», да и все. Посмотреть, как можно сделать лучше. Использовать Историю.рф — там десятки тысяч исторических статей, надо просто все их отдать. «Рувики» — там два миллиона статей очень приличных, они просто скопипастили», — признал Мединский без тени смущения.

В то же время он подчеркнул, что статьи из «Википедии» необходимо подвергнуть цензуре, поскольку часть из них якобы «вражеская клевета».