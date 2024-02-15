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В погранслужбе Украины прокомментировали режим КТО в Лельчицком районе

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  • 15.02.2024, 16:11
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В погранслужбе Украины прокомментировали режим КТО в Лельчицком районе

«Больше похоже на привлечение внимания».

Украинские пограничники не фиксируют каких-либо активных действий на границе с Беларусью из-за введения в Лельчицком районе режима «контртеррористической операции». Об этом в комментарии «Зеркалу» заявил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

«Информация о введении в одном из районов Гомельской области Беларуси, граничащим с Украиной, режима «контртеррористической операции» больше похожа на привлечение внимания. По имеющейся информации, в этом районе на территории Беларуси планировались какие-то очередные бесконечные учения, которые проводятся там постоянно. Не исключено, что эти учения они решили назвать контртеррористической операцией», — сказал Демченко.

По его словам, украинские пограничники не наблюдают какой-то значительной активности.

«Мы продолжаем укреплять и оборонять нашу границу, чтобы не допустить никаких провокаций», — подытожил спикер Госпогранслужбы.

Напомним, в середине дня 15 февраля в Лельчицком районе Гомельской области ввели режим «контртеррористической операции». Местные власти попросили население района сохранять спокойствие и подчиняться требованиям сотрудников силовых структур.

На горячей линии райисполкома журналистке «Зеркала» рассказали, что в районе объявлена учебная тревога. В КГБ комментировать ситуацию отказались, а в местной милиции заявили, что «ничего не случилось, все хорошо».

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