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Tinder ушел из Беларуси

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  • 15.02.2024, 17:05
  • 1,382
Tinder ушел из Беларуси

Ранее компания покинула и РФ.

Американская Match Group, владеющая дейтинговым сервисом Tinder покинула белорусский рынок.

С 15 февраля пользователи, которые находятся в Беларуси, не смогут использовать сервисы приложения, войти в свою учетную запись, совершать покупки в приложении, обновлять платную подписку и приобретать бонусы.

Напомним, 30 июня прошлого года Tinder ушел из России. Свое решение в компании объяснили защитой прав человека из-за вторжения РФ в Украину.

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