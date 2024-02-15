закрыть
15 февраля 2024, четверг, 19:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ зачистили наблюдательные посты россиян на южном направлении

  • 15.02.2024, 19:15
ВСУ зачистили наблюдательные посты россиян на южном направлении

Видео операции.

Боевая группа Сил специальных операций (ССО) уничтожила и зачистила наблюдательные посты российских террористов на Южном направлении.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram-канал ССО Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

Во время проведения разведки операторы 73-го морского центра ССО обнаружили патрульную лодку и наблюдательные посты противника.

Для уничтожения врага операторы беспилотного авиационного комплекса (БпАК) нанесли по целям огневого поражения с помощью тепловизионного дрона с системой сброса. После этого бойцы ССО выдвинулись на зачистку наблюдательных постов.

«Кроме удачного уничтожения и зачистки объектов противника также было захвачено трофейное оружие и спецтехника», - пишет пресс-служба.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Старый трюк
Старый трюк Виталий Портников
Безлошадный всадник ищет скакуна
Безлошадный всадник ищет скакуна Владимир Халип
Ответ на маразм Путина
Ответ на маразм Путина Вадим Денисенко
Крестный отец
Крестный отец Ирина Халип