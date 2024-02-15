ВСУ зачистили наблюдательные посты россиян на южном направлении 15.02.2024, 19:15

Видео операции.

Боевая группа Сил специальных операций (ССО) уничтожила и зачистила наблюдательные посты российских террористов на Южном направлении.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram-канал ССО Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

Во время проведения разведки операторы 73-го морского центра ССО обнаружили патрульную лодку и наблюдательные посты противника.

Для уничтожения врага операторы беспилотного авиационного комплекса (БпАК) нанесли по целям огневого поражения с помощью тепловизионного дрона с системой сброса. После этого бойцы ССО выдвинулись на зачистку наблюдательных постов.

«Кроме удачного уничтожения и зачистки объектов противника также было захвачено трофейное оружие и спецтехника», - пишет пресс-служба.