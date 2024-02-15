Панина, который получил гражданство США, заочно арестовали в РФ 15.02.2024, 21:02

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Алексей Панин

Он называл Россию «страной непуганых идиотов».

Гагаринский районный суд Москвы в стране-агрессоре РФ постановил заочно арестовать российского актера Алексея Панина, который имеет американское гражданство и живет за границей. Об этом 15 февраля сообщается на сайте «Медузы» со ссылкой на заявление пресс-службы московских судов общей юрисдикции.

Панина, который осудил полномасштабное вторжение РФ в Украину, обвиняют в публичных призывах к терроризму.

Панин отреагировал на решение российского суда.

«Сплю, никого не трогаю, а оказывается меня уже посадили. Страна непуганых идиотов», – написал Панин в Instagram, разместив скриншот новости, опубликованной на одном из российских сайтов.