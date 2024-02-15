В Башкортостане умер второй участник протестов в Баймаке 1 15.02.2024, 21:15

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Погибшему мужчине было 65 лет.

Участник протестной акции возле суда в башкирском Баймаке Миннияр Байгускаров покончил с собой, сообщает телеграм-канал «Говорит НеМосква».

Погибшему мужчине было 65 лет, источники канала отмечают, что он оставил предсмертную записку, где обвинил силовиков в давлении. Байгускаров не был задержан и не привлекался к административной или уголовной отвесности.

Минияр Байгускаров — однофамилец активиста Ильяса Байгускарова. Последний помогал силовикам уговорить людей разойтись, а впоследствии стал фигурантов дела о массовых беспорядках.

В конце января стало известно о гибели участника уфимской акции солидарности с протестующими Рифата Даутова. Активист скончался в отделе полиции, после задержания бойцами ОМОНа по делу о массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ).

Официального заключения о причинах смерти родственникам не показали, лишь пообещали выдать документ через 30-40 дней. При этом сразу несколько провластных телеграм-каналов распространили информацию о том, что мужчина «умер от отравления суррогатным алкоголем и сопутствующей сердечной недостаточности». В доказательство этой версии приводился ролик с рассказами очевидцев, которые якобы видели Даутова 26 января в Баймаке в очень плохом состоянии, вызванном сильнейшим алкогольным опьянением.

«Рифат не пил, — комментировал эту информацию активист Ильдар Юмагулов на видео, опубликованном каналом RusNews. — Силовики могли что угодно сделать с этим человеком. Довести его до смерти, пытать, делать что угодно. Поэтому это видео не может быть доказательством, что он был пьян или отравился».

Активист подчеркивал, что Даутов исчез на целые сутки, при том, что расстояние от Баймака, где его якобы видели после задержания, всего 200 км. «Ехать два часа. Сколько силовики ехали до города Баймак? Никаких свидетелей того, что там происходило, нет», — говорил Юмагулов. Родственники Даутова также утверждают, что мужчина не употреблял спиртного, и что он не присутствовал на акции протеста в Баймаке, однако в день проведения акции солидарности в Уфе 19 января находился рядом с площадью Салавата Юлаева.

Протесты в Башкирии начались 15 января: около 5 тыс. человек вышли на митинг в защиту Фаиля Алсынова — активиста, боровшегося за сохранение шихана Куштау от промышленной разработки. Перед вынесением приговора Алсынову 17 января у здания суда собрались около 10 тыс. человек. Полиция приступила к разгону протестующих, в том числе с задержаниями и применением слезоточивого газа. Из-за протеста власти возбудили уголовное дело о «массовых беспорядках», а глава Башкортостана обвинил организаторов митингов в намерении отделить республику от России.