Один из крупнейших банков Турции начал закрывать счета россиян 15.02.2024, 23:19

DenizBank — один из немногих банков Турции, который открывал счета россиянам без ВНЖ.

Турецкий DenizBank, входящий в топ-10 в стране по размеру активов, начал массовую проверку клиентов российского происхождения, по итогом которой некоторые россияне столкнулись с закрытием своих счетов. Об этом сообщила в своем телеграм-канале юрист Елена Рязанова, которой пришло письмо из банка. Массовую рассылку также подтвердили РБК посредники, которые помогали россиянам открывать карты в турецких банках.

Традиционно лояльно относившийся к россиянам DenizBank начал требовать от клиентов в срочном порядке предоставить ВНЖ или турецкий паспорт, а также подтвердить свое пребывание в Турции, например платежками за коммунальные услуги. Клиентов, которые ответили, что ВНЖ у них нет и они живут за пределами Турции, банк попросил вывести остатки средств и закрыть счета, рассказывает Рязанова.

Проверка, по ее словам, затронула клиентов-россиян с активными счетами: письма от банка с начала февраля получают те, кто регулярно пользуется его картами и имеет депозиты на значительные суммы. Официально банк никак не комментировал причины сбора информации, а менеджеры на местах объясняют происходящее «указанием сверху», пишет Рязанова.

DenizBank — один из немногих банков Турции, который открывал счета россиянам без ВНЖ, напоминает РБК. Однако с начала 2024 года политика банка радикально изменилась: новые клиенты из России получают отказ в 95% случаев, рассказывает банковский посредник Сергей Овсянников, помогавший россиянам открывать счета. «Отделение принимает документы, оформляет заявку на счет, но в итоге клиенты не проходят проверку комплаенса», — говорит он.

Рязанова отмечает, что проблемы с банком начались вскоре после того, как Минфин США ужесточил санкции, пригрозив жесткими мерами кредитным организациям по всему миру за операции «в поддержку российского ВПК». Вскоре после этого турецкие банки начали массово блокировать платежи из России, в результате чего оказалась парализована торговля, а крупнейшие розничные сети РФ столкнулись с проблемами с доставкой грузов импортных товаров. Тогда российские банки столкнулись с проблемой в проведении платежей и переводов в турецких лирах, а некоторым из них закрыли корсчета.

По словам Рязановой, закрытие счетов россиянам в Denizbank — это пока «единичные случаи». Но их может стать больше, не исключает юрист. По мнению Освянникова, клиенты, у которых отсутствует ВНЖ, попадают в группу риска и у них могут закрыть счет по причине недостаточного размера баланса.