СМИ: Огромную воронку в пригороде Киева оставила ракета из КНДР 1 16.02.2024, 8:59

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Ранее считалось, что РФ ударила по Буче «Искандером».

В четверг, 15 февраля, утром во время ракетного обстрела пригорода Киева в Бучанском районе образовалась огромная воронка. Какая ракета оставила такую отметку на Киевщине, рассказал «Информатору» главный редактор издания Defense Express, военный эксперт Олег Катков.

По предварительным данным, в Бучанском районе Киевской области после сбития силами ПВО могла упасть именно северокорейская баллистическая ракета, а не российский «Искандер». В результате взрыва в лесу образовалась огромная воронка, а в радиусе около 40 метров были выжжены все насаждения.

«Эти факты могут натолкнуть на мысль, что корейские боеприпасы являются более разрушительными, чем их российские аналоги», — подчеркнул Катков.

Однако размер воронки не может быть безусловным доказательством большей разрушительной силы снарядов КНДР по сравнению с российскими «Калибрами».

«Да, воронка большая, но есть ряд аспектов. Во-первых размер воронки напрямую зависит от почвы. Так, если почва песчаная, то воронка будет больше, чем в случае с каменистой. Также зависит от механизма подрыва. Если боевая часть детонирует после заглубления в грунт, то воронка опять же будет больше. Есть очень много переменных факторов — даже температура почвы влияет на это», — рассказал эксперт.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат также не исключил, что враг мог применить северокорейскую ракету КN-23, в отношении которой европейские исследователи пришли к выводу, что она может иметь до 1500 кг боевой части по сравнению с 800 кг в ракетах комплекса «Искандер». В то же время сколько взрывчатки было в ракете, которая упала в Киевской области 15 февраля, пока неизвестно.

Журналистка «ТСН» посетила место падения вражеского снаряда. По ее словам, вокруг воронки, которая образовалась в результате взрыва, полностью все выжжено — все насаждения уничтожены взрывной волной.