NYT: Россияне бросают на Авдеевку все, что у них осталось 3 16.02.2024, 12:00

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Со стратегической точки зрения город больше не имеет значения.

В войне, перешедшей в фазу боев за небольшие территориальные продвижения, потенциальный захват Авдеевки может стать для россиян самым значительным их результатом после взятия Бахмута в мае 2023 года. Однако пока бои в городе еще продолжаются.

Об этом идет речь в материале The New York Times Times о ситуации в Авдеевке.

Издание констатирует, что украинские военные «отходят с позиций в разрушенном городе после того, как наступающие российские войска прорвали критическую линию обеспечения», что создало угрозу окружения десятков украинских солдат.

Издание пообщалось с некоторыми из украинских защитников города. «Россияне бросают все, что у них осталось, только для того, чтобы символически взять город», — сказал один из военных ВСУ по телефону, рассказывая о ситуации на условиях анонимности. «Со стратегической точки зрения город больше не имеет значения. Поэтому нам выгодно держать его только для того, чтобы потери для россиян были как можно большими», — добавил он.

Другой собеседник, который непосредственного участвует в боях за город, описал ситуацию как «просто ужасную». «Единственное, что остается делать — молиться», — сказал он.

NYT также приводит цитату командира 3-й отдельной штурмовой бригады Андрея Билецкого, силы которой недавно перевели в район Авдеевки для поддержки гарнизона города. Билецкий констатировал, что украинским защитниками приходится «воевать на 360 градусов», заявил об «Авдеевском аде» и назвал ситуацию в городе «чрезвычайно критической» на момент заведения его бригады.

Сейчас российские подразделения наступают с юга, угрожая отрезать украинские силы в южной части Авдеевки, а также на севере, где оккупанты пересекли ключевую линию обеспечения сил ВСУ в нескольких местах, говорится в материале NYT.

Напоминая о предыдущих фазах боев за город, издание подчеркивает, что Авдеевка выдержала долгие месяцы постоянных российских атак, направленных на окружение этого опорного пункта украинской обороны.

«Однако поскольку военная помощь США прекратилась, а командиры были вынуждены начать нормировать боеприпасы, россиянам удалось закрепиться на двух плацдармах в самом городе, — констатирует NYT. — Пока российские военные самолеты обстреливали Авдеевку мощными управляемыми бомбами, малые штурмовые подразделения РФ штурмовали руины. Украинцы обратились к беспилотникам, чтобы помочь помешать наступлению России. Но недавняя туманная и дождливая погода ограничила использование дронов обеими сторонами». А поскольку силы ВСУ были вынуждены экономить боеприпасы, небольшие отряды российских штурмовых подразделений смогли скопиться в самом городе, резюмирует издание.

NYT также подчеркивает, что новый главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский сейчас «под пристальным вниманием» из-за того, как ему удастся справиться с ситуацией в Авдеевке. «Хотя военные аналитики сходятся во мнении, что Украина нанесла россиянам гораздо большие потери, чем она сама понесла в течение месяцев боевых действий [за Авдеевку], городские бои, которые характерны для финальной стадии битвы, могут быть гораздо более затратным для обеих сторон», — говорится в статье.

Именно так произошло во время девятимесячной битвы Бахмут, когда обе стороны понесли наибольшие потери во время последних месяцев кровавых боев в разбомбленном городе. Как пишет издание, генерала Сырского «широко критиковали за то, что он приказал своим солдатам вести бои внутри города еще долгое время после того, как стало понятно, что Бахмут будет потерян». Борьба за Авдеевку — небольшой город с 30 000 жителей до войны, который сейчас представляет собой лишь бездыханные руины — только недавно переросла в уличные бои, напоминает NYT.

В то же время, признает издание, Сырскому приходится завоевывать доверие в Украине и планировать будущие действия на фронте, не зная, какую помощь получат его войска от главного военного партнера Украины — Соединенных Штатов. Ведь законопроект, предусматривающий срочную военную помощь в размере 60 млрд долларов, столкнулся с жестким сопротивлением республиканцев в Палате представителей. Сейчас ее законодатели ушли на перерыв до конца февраля.

«Цена бездействия Конгресса является чрезвычайной, — заявил журналистам 15 февраля представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, — Российские войска сейчас фактически выходят к украинским окопам в Авдеевке и начинают уничтожать украинскую оборону».