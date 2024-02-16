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Меркель: Я была чрезвычайно опустошена, узнав о смерти Навального

  • 16.02.2024, 20:18
Меркель: Я была чрезвычайно опустошена, узнав о смерти Навального
Ангела Меркель

Бесстрашный и преданный своему делу голос России был подавлен ужасными методами.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель выпустила заявление в связи с внезапной смертью российского политика Алексея Навального.

«Я была чрезвычайно опустошена, узнав о смерти Алексея Навального. Он стал жертвой репрессивного насилия. Ужасно, что мужественный, бесстрашный и преданный своему делу голос страны был подавлен ужасными методами», — цитирует Меркель ВВС.

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