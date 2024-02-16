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Лукашенко скорректировал более 200 административных процедур, которые касаются каждого белоруса

  • 16.02.2024, 21:44
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Лукашенко скорректировал более 200 административных процедур, которые касаются каждого белоруса

Подробности.

Александр Лукашенко продлил срок действия водительского удостоверения в Беларуси с 10 до 20 лет. Данную норму вводит указ диктатора № 55, подписанный 16 февраля 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба узурпатора.

Документ корректирует проведение более 200 административных процедур. Одни из них исключаются как утратившие актуальность, иные объединяются с другими, по части процедур сокращается количество бумаг, которые потребуют с гражданина.

Ряд положений указа касается автовладельцев. Например, регистрация автомобиля в Госавтоинспекции займет не 10 рабочих дней, а ровно семь. А срок действия выдаваемых водительских прав вырастет с 10 до 20 лет. Также увеличится до трех лет срок действия разрешения на допуск к участию в дорожном движении автомобилей, с года выпуска которых прошло менее трех лет.

Новшества коснутся и прохождения белорусами технического осмотра авто. При выдачи разрешения к участию транспортного средства в дорожном движении не попросят ни водительское удостоверение, ни страховое свидетельство. Что касается корректировок в других сферах, то они затронут такие административные процедуры, как выдача нескольких справок о занимаемом жилом помещении в тои или ином населенном пункте, месте жительства и составе семьи. Их для удобства белорусов объединяют в одну процедуру. А при регистрации договора аренды для частного жилфонда не спросят письменное согласие иных собственников.

«Также уменьшаются сроки выдачи справок о нахождении в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста (с 5 до 3 рабочих дней)», - уточняет пресс-служба.

В сообщении говорится, что изменения, которые вводит указ №55, вносятся с учетом практики и предложений ряда органов и организаций. А указанные положения указа вступают в силу ровно через один месяц после его официального опубликования.

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