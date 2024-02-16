Байден оценил возможность новых санкций против РФ из-за смерти Навального 12 16.02.2024, 22:01

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Джо Байден

США рассматривают «целый ряд вариантов».

Джо Байден оценил возможность новых санкций против России из-за смерти Алексея Навального. Он заявил, что США рассматривают «целый ряд вариантов», но не уточнил, каких именно. Ранее США и Евросоюз возложили вину за смерть политика на российские власти.

Трансляция обращения велась на YouTube-канале Белого дома.

«Сейчас мы рассматриваем целый ряд вариантов», — заявил он журналистам. Байден не уточнил, о каких потенциальных мерах может идти речь.

Ранее вице-президент США Камала Харрис возложила ответственность за смерть Навального на российские власти. «Что бы они ни рассказывали, нужно ясно понимать, что ответственность несет Россия», — сказала она, выступая на международной конференции в Мюнхене.

С аналогичными заявлениями выступил и глава Госдепартамента США Энтони Блинкен. «Мы будет обсуждать это со многими странами, обеспокоенными судьбой Алексея Навального, особенно если эти сообщения окажутся правдой», — заявил Блинкен.