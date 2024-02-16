закрыть
16 февраля 2024, пятница, 23:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Байден оценил возможность новых санкций против РФ из-за смерти Навального

12
  • 16.02.2024, 22:01
  • 4,296
Байден оценил возможность новых санкций против РФ из-за смерти Навального
Джо Байден

США рассматривают «целый ряд вариантов».

Джо Байден оценил возможность новых санкций против России из-за смерти Алексея Навального. Он заявил, что США рассматривают «целый ряд вариантов», но не уточнил, каких именно. Ранее США и Евросоюз возложили вину за смерть политика на российские власти.

Трансляция обращения велась на YouTube-канале Белого дома.

«Сейчас мы рассматриваем целый ряд вариантов», — заявил он журналистам. Байден не уточнил, о каких потенциальных мерах может идти речь.

Ранее вице-президент США Камала Харрис возложила ответственность за смерть Навального на российские власти. «Что бы они ни рассказывали, нужно ясно понимать, что ответственность несет Россия», — сказала она, выступая на международной конференции в Мюнхене.

С аналогичными заявлениями выступил и глава Госдепартамента США Энтони Блинкен. «Мы будет обсуждать это со многими странами, обеспокоенными судьбой Алексея Навального, особенно если эти сообщения окажутся правдой», — заявил Блинкен.

Написать комментарий 12

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Тры чарапахі Лукашенко
Тры чарапахі Лукашенко Ирина Халип
Старый трюк
Старый трюк Виталий Портников
Безлошадный всадник ищет скакуна
Безлошадный всадник ищет скакуна Владимир Халип
Ответ на маразм Путина
Ответ на маразм Путина Вадим Денисенко