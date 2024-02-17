Силы обороны Украины вышли из Авдеевки 5 17.02.2024, 8:35

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Главком Сырский рассказал, что будет дальше.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский принял решение о выводе украинских подразделений из Авдеевки Донецкой области. Украинские защитники перейдут к обороне на более выгодных позициях.

Об этом в ночь на субботу, 17 февраля, сообщили на официальной странице главкома ВСУ в Facebook. Сейчас военные принимают меры по стабилизации обстановки и удержанию занимаемых позиций.

«Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки, во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих, принял решение о выводе наших подразделений из города и переходе к обороне на более выгодных рубежах», – отметил Сырский.

Он подчеркнул, что украинские воины достойно выполнили свой долг, сделали все возможное для уничтожения лучших российских воинских частей и нанесли врагу значительные потери в живой силе и технике.

«Жизнь военнослужащих – самая высокая ценность. Авдеевку мы все равно вернем», – добавил главком.

В своем Telegram-канале сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский подтвердил, что Силы обороны, согласно полученному распоряжению, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции.

«В ситуации, когда враг наступает по трупам своих же солдат с преимуществом снарядов десять к одному, под постоянными бомбардировками – это единственное правильное решение», – подчеркнул он.

Окружения украинских сил в Авдеевке не было допущено, личный состав выведен, после чего наши воины заняли оборону на определенных рубежах, добавил командующий Тарнавский.

Командир 3-й отдельной штурмовой бригады Андрей Билецкий прокомментировал отход наших воинов из Авдеевки. Он поблагодарил командование за взвешенное решение и отметил, что бой продолжается.

«Благодарю бойцов за достойный бой, который дали врагу в Авдеевке, в условиях тотального количественного превосходства россиян в живой силе, в технике, в снарядах. Сделали все, и даже больше. Спасибо за стойкость каждому. Отходим на подготовленные позиции, чтобы вернуться и нанести еще более сильный удар», – говорится в заявлении.