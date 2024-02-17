«Вы люди вообще?»: как издевались над Алексеем Навальным 3 17.02.2024, 8:43

8,466

Что известно о преступлениях Кремля против его главного оппонента.

На протяжении всего тюремного срока Алексея Навального почти не выпускали из штрафного изолятора, сообщает («Новая газета» https://novayagazeta.ru/articles/2024/02/16/vy-liudi-voobshche).

Политику раз за разом объявляли абсолютно дикие и абсурдные взыскания. С августа 2022 года Алексей Навальный побывал в ШИЗО 27 раз — он провел в штрафных изоляторах более 300 дней! Предлоги самые разные: от расстегнутой пуговицы до того, что не сразу убрал руки за спину. ФСИН постоянно ухудшала положение Навального, ему не оказывали своевременную медицинскую помощь, перевозили из колонии в колонию, пока не закинули на Крайний Север, он был отрезан от внешнего мира: ни переписки, ни новостей, адвокатам постоянно препятствовали в общении со своим подзащитным и передаче документов, необходимых для подготовки к судебным заседаниям.

Покровская колония общего режима

Еще задолго до того, как Навального начали постоянно запирать в штрафном изоляторе (ШИЗО), в ИК-2 Покрова ему были созданы невыносимые условия существования. Как рассказали журналистам бывшие заключенные этой колонии, в ИК специально создали отряд «под политика» — и заключенных в нем проинструктировали: с Навальным не разговаривать и записывать каждый его шаг.

После возвращения из больницы, куда Навальный попал вследствие голодовки, ему не давали спать. По ночам каждые два часа его будили сотрудники колонии как «склонного к побегу» и поставленного на «профучет» — проверка такая. На соседнюю койку положили человека, который постоянно издавал разные звуки и плевался. Другой заключенный якобы был болен туберкулезом в открытой форме (что потом оказалось неправдой). Навального всячески провоцировали на проявление насилия, но он на провокации не поддавался.

Фото: ТАСС

Колония строгого режима в Мелехово

Череда сроков в ШИЗО у Навального началась во владимирской ИК-6 в Мелехово, когда он заявил о создании тюремного профсоюза «Промзона». Администрация колонии вынесла политику официальное предостережение о том, что он «не может нарушать законы о митингах и шествиях».

«Первой наградой мне были дикие глаза сотрудников администрации. Они думали, что я шучу, когда я говорил о профсоюзе. И теперь называют его исключительно «незаконным». Потом меня стали ежедневно вызывать на дисциплинарную комиссию и давать мне выговоры», — рассказывал Навальный.

Тогда, 12 августа 2022 года, его в первый раз отправили в ШИЗО на трое суток под предлогом незастегнутой пуговицы. С тех пор Навальный почти не выходил из штрафного изолятора. По закону в ШИЗО нельзя отправлять заключенного больше чем на 15 суток. Но администрации колоний легко обходят это ограничение: выпускают заключенного после окончания срока, в тот же день находят нарушение и на следующий — снова отправляют в изолятор.

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

ШИЗО — один из самых тяжелых видов наказания в колонии. На время содержания у заключенного нет ни личных вещей, ни продуктов, шконка днем пристегивается к стене, а книгу или письменные принадлежности выдают на час раз в день.

Там запрещены свидания, передачи, телефонные звонки и даже покупка продуктов в тюремном магазине.

«Устроено это так. Бетонная конура 2,5×3 метра. Чаще всего там невыносимо, потому что холодно и сыро. Вода на полу. У меня пляжный вариант — очень жарко и почти нет воздуха. Форточка крохотная, из-за толщины стен воздух не идет — даже паутина не шевелится. Вентиляции нет. Ночью лежишь и чувствуешь себя рыбой на берегу. Железная койка пристегивается к стене, типа как в поезде. Только рычаг, опускающий ее, снаружи. В 5 утра у тебя забирают матрас и подушку (это называется «мягкий инвентарь») и поднимают койку. В 9 вечера койку снова опускают и возвращают матрас. Железный стол, железная лавка, раковина, дырка в полу. Под потолком две камеры», — описывал политик условия в ШИЗО.

Фото: AP / TASS

За что Навального водворяли в ШИЗО (это только малая часть):

трое суток дали за расстегнутую пуговицу

пять суток — не сразу убрал руки за спину

семь суток за то, что цитировал решение ЕСПЧ

потом еще 15 суток за чтение решения ЕСПЧ

14 суток — за отказ мыть забор

11 суток за то, что «плохо убирал двор» и назвал сотрудника «лейтенантом».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Что у вас происходит в голове, как вы живете?»

Год назад соратники Навального сообщили, что политик заболел в ШИЗО: у него наблюдалась высокая температура, кашель и лихорадка. Адвокату не позволили передать ему лекарства. Оппозиционер утверждал, что в госпитализации ему отказывали из-за того, что в медсанчасти колонии лежат больные гриппом. При этом его сокамерника регулярно отправляли в медсанчасть на сутки и возвращали в ШИЗО к политику.

Российские врачи написали открытое письмо Путину, требуя «прекратить издевательства» над заключенным:

«Условия содержания и внешний вид Алексея Навального вызывают у нас огромное беспокойство за его жизнь и здоровье. Отказ представителей ФСИН передавать Алексею необходимые лекарства создает прямую угрозу жизни. С медицинской точки зрения, очевидно, что Алексей не получает медицинскую помощь в достаточном объеме, а содержание его в ШИЗО абсолютно противопоказано в его состоянии».

Врачи требовали прекратить все время отправлять Навального в ШИЗО, допустить к нему гражданских врачей и, при наличии показаний, госпитализировать в гражданскую больницу.

Супруга Навального Юлия написала в Instagram пост о болезни мужа:

«Алексей простудился. Вы скажете — ерунда какая, все простужаются, и я с вами соглашусь. Только тут небольшая разница. <…> А теперь представьте, что вас закрыли в клетке размером 2 на 3 метра, подсадили к вам человека, который уже болен, чтоб вы посильнее простудились и чтобы на вашу простуду наложился грипп, вас будят в 6 утра и целый день не разрешают ложиться, хотя у вас высокая температура».

Фото: TACC

Она заявила, что ее мужу не оказывают медицинскую помощь и «специально ухудшают условия содержания».

«Я обращусь к администрации и врачебному персоналу ИК-6. Вы люди вообще? Вас ведь дома с работы ждут родители, дети. Что у вас происходит в голове, как вы живете, радуясь, что специально заразили человека, не лечите его и не передаете лекарства? <…> Алексей, конечно, поправится рано или поздно, а вы всю жизнь будете жить с тем, что ваша работа заключалась в том, чтобы пытать людей. И может быть, сейчас вы читаете этот пост, радостно потираете ручки и хихикаете, но когда-нибудь осознание того, какой безобразный поступок вы совершаете, дойдет и до вас. Оставьте его в покое хотя бы на несколько дней и передайте ему элементарные лекарства!» — написала Навальная.

Во ФСИН сообщения о проблемах Навального со здоровьем и не оказании ему медпомощи не комментировали.

При этом стоит напомнить, что за решеткой Алексей Навальный оказался фактически сразу после больницы, где он проходил лечение от последствий отравления до сих пор неизвестным веществом. И последствия эти так и не были до конца излечены.

Колония особого режима в Харпе

Впервые в ШИЗО ИК-3 на Ямале Навального отправили 9 января — тогда поводом для взыскания стало то, что после прохождения карантина он «отказался представиться по форме». Соратники оппозиционера писали, что, по мнению сотрудников исправительного учреждения, Навальный также «на воспитательную работу не реагирует, должных выводов для себя не делает».

Фото: TACC

В конце января политику назначили очередное взыскание — 10 суток ШИЗО из-за того, что он опять «неправильно представился». После этого Навальный попал в штрафной изолятор в начале февраля.

В последний раз, 14 февраля, стало известно, что политик снова оказался в ШИЗО на 15 суток. Что тогда стало поводом для взыскания, неизвестно. «Алексей вышел из ШИЗО 11 февраля, а сегодня, 14-го, его снова туда отправили. Дали 15 суток. Это 27-е ШИЗО, и в сумме он проведет там уже 308 дней», — сообщила соратница оппозиционера Кира Ярмыш.