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Мемориалы Алексею Навальному в России и за рубежом пытаются разрушить

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  • 17.02.2024, 8:47
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Мемориалы Алексею Навальному в России и за рубежом пытаются разрушить

Кремль напуган.

Мемориалы убитому режимом Путина в колонии оппозиционному политику Алексею Навальному в России и за рубежом пытаются разрушить, сообщает «Медуза».

В Москве неизвестные в гражданской одежде унесли цветы с Москворецкого моста, сообщают волонтеры «Немцова моста».

Также ночью цветы под охраной полицейских уносили с мемориала у Соловецкого камня.

Стихийный мемориал в память о Навальном разрушили в Ташкенте, сообщают подписчики Astra: «Остались только следы от свечек».

Во Владивостоке сотрудники коммунальных служб убрали цветы со стихийного мемориала в сквере Веры и Надежды в мусорные мешки, пишет «7х7». Полиция переписывает данные тех, кто пришел почтить память Навального.

Ранее мемориалы уничтожили в Ульяновске и Краснодаре, отмечает издание — однако люди несут цветы к новым местам.

Цветы с мемориала убирают в Хабаровске, пишет Sota. То же самое произошло на мемориале Навальному у памятника Мандельштаму в Воронеже, сообщает Varlamov news.

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