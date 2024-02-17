Песков занервничал из-за заявлений мировых лидеров о смерти Навального 2 17.02.2024, 9:14

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Реакция пресс-секретаря Кремля выдает виновных.

Заявления политиков стран Запада на фоне сообщений о смерти лидера российской оппозиции Алексея Навального «оголтелые и неприемлемые», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, что управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу заявило, что Алексей Навальный умер в исправительной колонии № 3.

Политики по всему миру выразили соболезнования в связи с сообщениями о смерти лидера российской оппозиции. Председатель Европейского совета Шарль Мишель обвинил в смерти оппозиционера власти РФ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Навальный «был убит Путиным». Независимые комментаторы также напрямую обвиняют в смерти политика президента России.