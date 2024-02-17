В российском Ижевске вспыхнул масштабный пожар на предприятии по производству БПЛА 2 17.02.2024, 9:20

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Огонь охватил тысячи квадратных метров.

В российском Ижевске сегодня, 17 февраля, вспыхнул крупный пожар на неназванном промышленном предприятии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МЧС РФ.

Сообщается, что пожар в здании в Удмуртии распространился на площадь в 2 800 квадратных метров. Всего в ликвидации возгорания задействовано более 70 человек и 33 единицы техники.

Что стало причиной крупного пожара, и что за объект охвачен огнем, в ведомстве не сообщают.

Пожар вспыхнул на предприятии по производству беспилотников

В МЧС РФ не сообщали о месте происшествия в Ижевске, но по данным источников, на этом промышленном объекте производят беспилотники для фронта.

Об этом сообщает Astra.

По адресу горевшего здания находится торговый центр. В МЧС РФ заявили, что горело просто «производственное здание».

По официальным данным, деятельность предприятия, на котором произошел пожар, связана с производством профессиональных моющих и дезинфицирующих средств. При этом по данному адресу находится химическое предприятие «Ижсинтез-Химпром» и ТЦ «Новый дом», который, согласно публикациям СМИ, еще в прошлом году отдали под производство беспилотников для войны против Украины.